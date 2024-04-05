Arus Mudik Kalimalang Jaktim Semakin Ramai Dini Hari Ini

JAKARTA - Menjelang hari kelima menuju perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah masyarakat mulai mencuri start mudik ke kampung halaman. Peningkatan volume pemudik yang mengendarai roda dua semakin meningkat ketika waktu memasuki Jumat (5/4/2024), dini hari.

Situasi arus mudik yang meningkat, terpantau di sepanjang Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pemudik diprediksi mulai berangkat pulang ke kampung halam pada waktu malam guna menghindari cuaca panas siang hari.

"Suasana lalin terpantau ramai lancar pada umumnya ketika waktu berbuka puasa Kamis tadi. Tetapi arus mudik mulai meningkat ketika menjelang waktu salat Isya hingga tengah malam sedari pukul 00.00 WIB," jelas Kanit Lantas Duren Sawit, Iptu Aril di lokasi, Jumat (5/4/2024).

Iptu Aril menjelaskan arus mudik yang terlihat, baru sekitar puluhan kendaraan semata jika dilihat berdasarkan barang bawaannya. "Ada beberapa kendaraan motor maupun mobil yang kelihatan membawa barang, baik itu kendaraan bak terbuka yang pakai terpal, ada 1-2 yang melintas," jelas Aril.

Kendati demikian, Aril menyampaikan Kepolisian telah mengimbau kepada para pemudik untuk tidak membawa kendaraan bermotor saat tengah pulang ke kampung halaman.

"Jadi Kepolisian juga mengimbau, terutama dari pihak Ditlantas Polda Metro jaya, jangan menggunakan kendaraan roda dua atau motor," tutur Aril.