HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Akan Guyur DKI Jakarta pada Siang Hari Ini

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |04:02 WIB
Hujan Akan Guyur DKI Jakarta pada Siang Hari Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan pada siang hari ini, Jumat (5/4/2024).

"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Jaksel dan Jaktim pada sore dan malam hari," demikian peringatan dini BMKG.

BMKG memprakirakan bahwa pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Jakarta akan berawan, kecuali Kepulauan Seribu diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Memasuki siang hari, wilayah administratif Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur akan guyur hujan ringan. Sementara wilayah Ibu Kota lainnya akan berawan.

