Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

44.473 Pemudik Tinggalkan Jabodetabek Lewat Stasiun Gambir-Pasar Senen Hari Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |08:26 WIB
44.473 Pemudik Tinggalkan Jabodetabek Lewat Stasiun Gambir-Pasar Senen Hari Ini
Mudik naik kereta api. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta mencatat puluhan ribu pemudik bakal meninggalkan Jabodetabek melalui Stasiun Gambir dan Pasar Senen pada H-5 lebaran atau Jumat (5/4/2024) hari ini. Adapun okupansi pemudik dengan moda kereta api (KA) mencapai 100 persen lebih dari dua stasiun tersebut.

BACA JUGA:

Antisipasi Lonjakan Penumpang, Ada Mudik Gratis Naik Kapal Negara Patroli 

"Penumpang dari Stasiun Gambir tiket terjual sebanyak 17.994 seat atau okupansi 100,3%. Penumpang dari Stasiun Pasar Senen tiket terjual sebanyak 26.479 seat atau okupansi 101,9%," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangannya, Jumat (5/4/2024).

Ixfan menambahkan Daop 1 Jakarta selama masa angkutan lebaran 2024 periode 31 Maret sampai 21 April menyediakan 1.677 perjalanan KA dengan kapasitas 957.138 tempat duduk. Hingga saat ini tempat duduk terjual 633.366 atau okupansi 66 persen.

 BACA JUGA:

Sementara itu, jumlah per hari tersedia 77 KA dengan rincian 40 KA dari Stasiun Gambir dan 37 KA dari Stasiun Pasar Senen.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement