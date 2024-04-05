44.473 Pemudik Tinggalkan Jabodetabek Lewat Stasiun Gambir-Pasar Senen Hari Ini

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta mencatat puluhan ribu pemudik bakal meninggalkan Jabodetabek melalui Stasiun Gambir dan Pasar Senen pada H-5 lebaran atau Jumat (5/4/2024) hari ini. Adapun okupansi pemudik dengan moda kereta api (KA) mencapai 100 persen lebih dari dua stasiun tersebut.

"Penumpang dari Stasiun Gambir tiket terjual sebanyak 17.994 seat atau okupansi 100,3%. Penumpang dari Stasiun Pasar Senen tiket terjual sebanyak 26.479 seat atau okupansi 101,9%," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangannya, Jumat (5/4/2024).

Ixfan menambahkan Daop 1 Jakarta selama masa angkutan lebaran 2024 periode 31 Maret sampai 21 April menyediakan 1.677 perjalanan KA dengan kapasitas 957.138 tempat duduk. Hingga saat ini tempat duduk terjual 633.366 atau okupansi 66 persen.

Sementara itu, jumlah per hari tersedia 77 KA dengan rincian 40 KA dari Stasiun Gambir dan 37 KA dari Stasiun Pasar Senen.

