Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

H-5 Lebaran, Bus Pemudik Mulai Mendominasi GT Tol Cikatama

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |10:08 WIB
H-5 Lebaran, Bus Pemudik Mulai Mendominasi GT Tol Cikatama
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - H-5 Lebaran, bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang digunakan oleh pemudik mulai mendominasi arus lalu lintas di Jalan Tol Trans Jawa melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama (Cikatama), Karawang, Jawa Barat, pada Jumat (5/4/2024) pagi.

Terpantau Bus AKAP dari arah Jakarta dan Pulau Sumatera tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur atau sebaliknya silih berganti melintasi GT Cikatama. Artinya, para pemudik dengan menggunakan Bus AKAP dengan arah Jawa Tengah maupun Jawa Timur mulai melaksanakan mudik pada H-5 Lebaran.

BACA JUGA:

TNI AL Kerahkan Kapal Perang Angkut 1.019 Pemudik ke Semarang dan Surabaya 

Meski begitu, belum banyak kendaraan pribadi maupun minibus yang digunakan pemudik melintas sejak malam hingga Jumat dini hari. Sementara itu, mobil-mobil truk bak terbuka dan kontainer golongan III-V juga masih bebas berlalu-lalang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement