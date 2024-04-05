H-5 Lebaran, Bus Pemudik Mulai Mendominasi GT Tol Cikatama

JAKARTA - H-5 Lebaran, bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang digunakan oleh pemudik mulai mendominasi arus lalu lintas di Jalan Tol Trans Jawa melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama (Cikatama), Karawang, Jawa Barat, pada Jumat (5/4/2024) pagi.

Terpantau Bus AKAP dari arah Jakarta dan Pulau Sumatera tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur atau sebaliknya silih berganti melintasi GT Cikatama. Artinya, para pemudik dengan menggunakan Bus AKAP dengan arah Jawa Tengah maupun Jawa Timur mulai melaksanakan mudik pada H-5 Lebaran.

BACA JUGA:

TNI AL Kerahkan Kapal Perang Angkut 1.019 Pemudik ke Semarang dan Surabaya

Meski begitu, belum banyak kendaraan pribadi maupun minibus yang digunakan pemudik melintas sejak malam hingga Jumat dini hari. Sementara itu, mobil-mobil truk bak terbuka dan kontainer golongan III-V juga masih bebas berlalu-lalang.