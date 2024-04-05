Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Tertemper KRL di Parung Panjang Bogor, Tidak Ada Korban Jiwa

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |15:18 WIB
Mobil Tertemper KRL di Parung Panjang Bogor, Tidak Ada Korban Jiwa
Illustrasi (foto: dok Okezone)
BOGOR - Sebuah mobil tertemper KRL Commuter Line di wilayah Kampung Salimah, Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

"Kecelakaan kereta api terjadi di JPL 128 (tanpa palang pintu) KM 46+4/5 melibatkan mobil Toyota Avanza," kata Kapolsek Parung Panjang, Kompol Suharto dalam keterangannya, Jumat (5/4/2024).

Adapun peristiwa itu sekira pukul 00.40 WIB dini hari tadi. Pengemudi mobil bernama Saepul (40) dan penumpangnya masih selamat dalam kecelakaan ini.

"Pengemudi mobil turun dari kendaraannya bersama penumpang setelah mobil mereka tertabrak oleh kereta api. Tidak ada korban jiwa," ungkap Suharto.

Polisi yang mendapat laporan tersebut mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penanganan. Mobil yang mengalami kerusakan telah dievakuasi.

"Situasi di lokasi kecelakaan telah aman dan kondusif," tutupnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
