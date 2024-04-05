Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mandor Bangunan Gantung Diri di Rumah Kontrakan, Ada Surat Wasiat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |15:28 WIB
Mandor Bangunan Gantung Diri di Rumah Kontrakan, Ada Surat Wasiat
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

DEPOK - Seorang mandor bangunan berinisial D (35) nekat gantung diri di rumah kontrakan Jalan Tanjung IV, Sukatani, Tapos, Kota Depok pada Senin 1 April 2024.

"Sudah seminggu lalu," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga saat dikonfirmasi, Jumat (5/4/2024).

Judika menyebut ditemukan barang bukti seutas tali tambang, surat wasiat, telepon genggam dan dompet milik korban.

Ia menjelaskan kronologi penemuan jasad berawal dari saksi selesai ngobrol di luar kontrakan lalu masuk ke dalam melihat korban telah tergantung di pintu kamar mandi.

"Saksi memberitahu ke pemilik kontrakan dan Ketua RW setempat selanjutnya melaporkan ke Piket Polsek Cimanggis," ujarnya.

Judika memastikan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban berdasarkan hasil pemeriksaan tim Inafis Polres Metro Depok. Ia menyebut korban murni bunuh diri diduga karena permasalahan keuangan berdasarkan surat wasiat yang ditulis tangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/525/3158031/bandung-Tw5c_large.jpg
Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement