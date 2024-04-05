Mandor Bangunan Gantung Diri di Rumah Kontrakan, Ada Surat Wasiat

DEPOK - Seorang mandor bangunan berinisial D (35) nekat gantung diri di rumah kontrakan Jalan Tanjung IV, Sukatani, Tapos, Kota Depok pada Senin 1 April 2024.

"Sudah seminggu lalu," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga saat dikonfirmasi, Jumat (5/4/2024).

Judika menyebut ditemukan barang bukti seutas tali tambang, surat wasiat, telepon genggam dan dompet milik korban.

Ia menjelaskan kronologi penemuan jasad berawal dari saksi selesai ngobrol di luar kontrakan lalu masuk ke dalam melihat korban telah tergantung di pintu kamar mandi.

"Saksi memberitahu ke pemilik kontrakan dan Ketua RW setempat selanjutnya melaporkan ke Piket Polsek Cimanggis," ujarnya.

Judika memastikan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban berdasarkan hasil pemeriksaan tim Inafis Polres Metro Depok. Ia menyebut korban murni bunuh diri diduga karena permasalahan keuangan berdasarkan surat wasiat yang ditulis tangan.