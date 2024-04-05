Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan, Massa Demo Palestina Tetap Demo di Depan Kedubes Amerika

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |15:53 WIB
Diguyur Hujan, Massa Demo Palestina Tetap Demo di Depan Kedubes Amerika
Aksi bela Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat sempat diguyur hujan (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sekira ratusan massa aksi menggelar aksi demonstrasi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Jumat (5/4/2024).

Massa aksi tersebut melakukan aksinya di bagian tengah Jalan Medan Merdeka Selatan arah Stasiun Gambir dengan latar belakang Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Meskipun kondisi cuaca hujan gerimis dan terkadang cukup deras, namun hal tersebut tidak membuat massa aksi menghentikan aksinya dan terus meneriakkan yel-yel perjuangan untuk Palestina.

"Amerika Serikat harus menghentikan serangan Israel kepada Palestina," ujar salah satu alim ulama dari mobil aksi yang memiliki pengeras suara.

Sejumlah massa tersebut didominasi ibu-ibu dan remaja perempuan, adapula sejumlah massa laki-laki dalam aksi tersebut.

Sejumlah ibu-ibu mengenakan pakaian hijab berwarna hitam sebagai tanda berduka cita atas banyaknya warga Palestina setelah terjadi peperangan besar di Gaza dan Tepi Barat.

Bahkan ada seorang ibu-ibu membawakan teatrikal sedang dalam kondisi hamil dan mayat bayi-bayi bergelimpangan di jalan.

"Aksi ini menjadi bentuk solidaritas kami untuk Palestina kami tetap menyuarakan kemerdekaan Palestina," kata Sholeh (45) satu massa aksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement