Diguyur Hujan, Massa Demo Palestina Tetap Demo di Depan Kedubes Amerika

Aksi bela Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat sempat diguyur hujan (Foto : MPI)

JAKARTA - Sekira ratusan massa aksi menggelar aksi demonstrasi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Jumat (5/4/2024).

Massa aksi tersebut melakukan aksinya di bagian tengah Jalan Medan Merdeka Selatan arah Stasiun Gambir dengan latar belakang Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Meskipun kondisi cuaca hujan gerimis dan terkadang cukup deras, namun hal tersebut tidak membuat massa aksi menghentikan aksinya dan terus meneriakkan yel-yel perjuangan untuk Palestina.

"Amerika Serikat harus menghentikan serangan Israel kepada Palestina," ujar salah satu alim ulama dari mobil aksi yang memiliki pengeras suara.

Sejumlah massa tersebut didominasi ibu-ibu dan remaja perempuan, adapula sejumlah massa laki-laki dalam aksi tersebut.

Sejumlah ibu-ibu mengenakan pakaian hijab berwarna hitam sebagai tanda berduka cita atas banyaknya warga Palestina setelah terjadi peperangan besar di Gaza dan Tepi Barat.

Bahkan ada seorang ibu-ibu membawakan teatrikal sedang dalam kondisi hamil dan mayat bayi-bayi bergelimpangan di jalan.

"Aksi ini menjadi bentuk solidaritas kami untuk Palestina kami tetap menyuarakan kemerdekaan Palestina," kata Sholeh (45) satu massa aksi.