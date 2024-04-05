Gegara Pengendara Lawan Arus di Pamulang, 1 Pemotor Tewas

TANGSEL - Seorang pengendara motor tewas usai terlibat kecelakaan dengan pemotor lain yang mencoba melawan arus di Jalan RE Martadinata, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat (05/04/24).

Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 08.20 WIB. Lokasinya persis di U-Turn PT Bika Pratama. Berdasarkan keterangan polisi, kronologi kecelakaan bermula saat pengendara motor berinisial RH (40) tengah melintas dari Pamulang menuju Sawangan, Depok.

Begitu melintas di lokasi, tiba-tiba melaju sepeda motor yang melawan arah hendak memutar balik. Pengemudinya seorang pria berinisial AF dan berpenumpang perempuan, SNI (25). Seketika terjadi kecelakaan antara sepeda motor RH dengan AF.

"Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saudara RH mengalami luka lecet di wajah dan tangan lecet, dan langsung dilarikan ke Puskesmas Pamulang dan dinyatakan meninggal dunia oleh dokter," kata Kasubsipenmas Polres Tangsel, Ipda Yudi.