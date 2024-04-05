Antisipasi Jambret di Terminal, Pemudik Diminta Tak Pakai Perhiasan Mencolok

JAKARTA - Kepala Terminal Lintasan Lebak Bulus, M Iman Syafril menghimbau, para pemudik yang pulang kampung dari Terminal Lintasan Lebak Bulus, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk tak menggunakan perhiasan mencolok guna menghindari potensi jambret.

"Diimbau jangan terlalu mencolok memakai perhiasan untuk menghindari hal tak diinginkan," ujarnya pada wartawan, Jumat (5/4/2024).

Menurutnya, sejuah ini belum ada peristiwa Jambret di kawasan tersebut, pihaknya juga selalu berpatroli melakukan pengawasan di terminal tersebut. Pihaknya juga menghimbau agar pemudik memastikan kesehatan dan staminanya dengan baik mengingat mereka bisa saja menunggu kedatang bus dan akan melakukan perjalan berjam-jam di dalam mobil.

"Mudiklah dengan ceria, datangkah lebih awal untuk memastikan waktu keberangkatan, agar tidak sampai tertinggal," tuturnya.

Dia menambahkan, sejauh ini kenaikan harga tiket di kawasan Terminal Lintasan Lebak Bulus masih tergolong dalam batas wajar. Adapun kenaikan harga tiket ditentukan oleh PO Bus masing-masing, pihaknya hanya mengawasi agar tak terjadi kenaikan di luar batas kewajaran.

(Awaludin)