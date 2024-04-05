Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

PT Jasamarga Transjawa Tol Lakukan Contraflow KM 70 hingga KM 55 Tol Jakarta-Cikampek

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |19:22 WIB
PT Jasamarga Transjawa Tol Lakukan Contraflow KM 70 hingga KM 55 Tol Jakarta-Cikampek
Ilustrasi (Foto: Okezone.com)
A
A
A

CIKAMPEK - Untuk mengurai peningkatan volume lalu lintas pada Mudik 2024 yang terjadi di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, atas diskresi dari pihak Kepolisian, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) lakukan contraflow dari KM 70 s.d KM 55 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pukul 18.18 WIB.

Terpantau volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek mulai meningkat.

PT JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup.

Selain itu juga mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area. Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan.

Pengguna jalan tol juga dapat memperbarui informasi perjalanan dengan mengunduh aplikasi Travoy 4.2 serta hubungi One Call Center 24 jam Jasa Marga di nomor 14080 untuk mendapatkan informasi lalu lintas terkini.

(Angkasa Yudhistira)

      
