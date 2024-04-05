Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli Serahkan Bantuan Zakat untuk Warga Prasejahtera di Menteng

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |19:30 WIB
MNC Peduli Serahkan Bantuan Zakat untuk Warga Prasejahtera di Menteng
Ketua MNC Peduli Syafril Nasution berikan zakat kepada warga Menteng (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli melakukan kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat prasejahtera dalam rangkaian rutin perayaan Idul Fitri setiap tahunnya. Bantuan yang diberikan berupa Zakat dan infaq kepada warga prasejahtera di wilayah kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat ini (5/4/2024).

Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution menyampaikan kegiatan pemberian bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian rutin MNC Group kepada masyarakat.

"Ini bentuk kepedulian MNC Group melalui MNC Peduli yang dilakukan secara rutin tiap tahunnya, dengan memberikan bantuan berupa Zakat dan infaq, kali ini kepada masyarakat di Kecamatan Menteng," jelas Syafril, Jumat (5/4/2024).

Syafril menjelaskan kegiatan MNC Peduli ini diselenggarakan sebagai semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan yang terus disemarakkan. Ia menambahkan, kegiatan ini juga dilakukan sebagai bagian dari program MNC Peduli dengan tema 'Berbagi Berkah Ramadan'.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Idul Fitri zakat MNC Peduli
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916//umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172899//umkm-oeHx_large.jpg
Program Desa EMAS MNC Peduli, UMKM Harap Dukungan Pemasaran-Perluasan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873//umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172872//umkm-kPW9_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: UMKM Hadapi Tantangan Klasik, Desa EMAS Jadi Solusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172867//angela-YXl6_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: UMKM Harus Bangun Branding, Kalau Tak Kenal Tak Sayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172861//mnc_peduli-Igim_large.jpg
Kolaborasi MNC Peduli dan MNC Tourism (KPIG) Luncurkan Desa EMAS di KEK Lido City
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement