MNC Peduli Serahkan Bantuan Zakat untuk Warga Prasejahtera di Menteng

JAKARTA - MNC Peduli melakukan kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat prasejahtera dalam rangkaian rutin perayaan Idul Fitri setiap tahunnya. Bantuan yang diberikan berupa Zakat dan infaq kepada warga prasejahtera di wilayah kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat ini (5/4/2024).

Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution menyampaikan kegiatan pemberian bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian rutin MNC Group kepada masyarakat.

"Ini bentuk kepedulian MNC Group melalui MNC Peduli yang dilakukan secara rutin tiap tahunnya, dengan memberikan bantuan berupa Zakat dan infaq, kali ini kepada masyarakat di Kecamatan Menteng," jelas Syafril, Jumat (5/4/2024).

Syafril menjelaskan kegiatan MNC Peduli ini diselenggarakan sebagai semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan yang terus disemarakkan. Ia menambahkan, kegiatan ini juga dilakukan sebagai bagian dari program MNC Peduli dengan tema 'Berbagi Berkah Ramadan'.