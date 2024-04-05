Status Bendung Katulampa Bogor Naik Siaga 3

BOGOR - Ketinggian air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, Kota Bogor meningkat. Ketinggian air mencapai 140 centimeter atau status siaga 3.

Kepala Bendung Katulampa Bogor Andi Sudirman mengatakan kenaikan debit air tersebut terjadi pukul 17.52 WIB. Sebelumnya, ketinggian air berada masih pada titik 80 centimeter sekira pukul 17.30 WIB.

"Ketinggian air 140 centimeter, status siaga 3," kata Andi dalam keterangannya, Jumat (5/4/2024).

Ia menambahkan, ada sekitar 246.000 liter perdetik air di aliran Sungai Ciliwung yang melintasi Bendung Katulampa. Air tersebut diperkirakan akan sampai ke wilayah Ibu Kota Jakarta sekitar 9-12 jam ke depan.