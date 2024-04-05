Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Status Bendung Katulampa Bogor Naik Siaga 3

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |19:49 WIB
Status Bendung Katulampa Bogor Naik Siaga 3
Bendung Katulampa Siaga 3 (foto: dok ist)
BOGOR - Ketinggian air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, Kota Bogor meningkat. Ketinggian air mencapai 140 centimeter atau status siaga 3.

Kepala Bendung Katulampa Bogor Andi Sudirman mengatakan kenaikan debit air tersebut terjadi pukul 17.52 WIB. Sebelumnya, ketinggian air berada masih pada titik 80 centimeter sekira pukul 17.30 WIB.

"Ketinggian air 140 centimeter, status siaga 3," kata Andi dalam keterangannya, Jumat (5/4/2024).

Ia menambahkan, ada sekitar 246.000 liter perdetik air di aliran Sungai Ciliwung yang melintasi Bendung Katulampa. Air tersebut diperkirakan akan sampai ke wilayah Ibu Kota Jakarta sekitar 9-12 jam ke depan.

