Begal Handphone di Cileungsi, Pelaku Bacok Korbannya

BOGOR - Seorang pria berinisial UM menjadi korban begal handphone di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Korban mengalami luka parah karena bacokan senjata tajam oleh pelaku.

Kapolsek Cileungsi Kompol Yohames Redhoi Sigiro mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.00 WIB. Awalnya, korban yang sedang menjaga toko kelontong didatangi oleh dua orang pelaku.

"Tiba-tiba ada 2 orang datang dan UM bangun," kata Yohanes dalam keterangannya, Jumat (5/4/2024).

Tanpa basa basi, korban langsung dibacok oleh pelaku dengan senjata tajam. Pelaku pun mengambil satu unit hanphone yang dipegang korban.

"Korban dibacok dan mengenai tangan sebelah kiri dan paha sebelah kanan," jelasnya.

Korban pun dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Polisi yang mendapat laporan tersebut mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memburu pelaku.

"Pihak kepolisian Polsek Cileungsi telah melakukan upaya penyelidikan guna mengungkap perkaranya dan mencari dua orang pelaku," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)