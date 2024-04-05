Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli Berikan Zakat untuk Warga Menteng, Camat: Terima Kasih

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |20:29 WIB
MNC Peduli Berikan Zakat untuk Warga Menteng, Camat: Terima Kasih
Ketua MNC Peduli Syafril Nasution berikan zakat kepada warga Menteng (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Camat Menteng, Suprayogi mengucapkan terima kasih kepada MNC Peduli yang selalu memberikan bantuan kepada warga prasejahtera, saat menyambut Idul Fitri setiap tahunnya. Suprayogi mengatakan bantuan ini menjadi kontribusi bagi perkembangan kesejahteraan bagi warga-warga yang membutuhkan di Menteng, Jakarta Pusat.

Suprayogi yang mewakili warga prasejahtera di wilayahnya, secara simbolis menerima bantuan berupa Zakat dan Infaq senilai Rp20 Juta. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution, di MNC Studios Tower 3, Lantai 18, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

"Kami ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada MNC Peduli, yang selama ini tiap tahunnya selalu berkontribusi terhadap perkembangan khususnya warga Prasejahtera yang ada di wilayah Kecamatan Menteng, Kelurahan Kebon Sirih," jelas Suprayogi di lokasi, Jumat (5/4/2024).

Suprayogi menjelaskan setelah menerima bantuan berupa Zakat dan Infaq tersebut, nantinya akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jakarta Pusat, guna didistribusikan langsung kepada warga prasejahtera di Kecamatan Menteng.

"Untuk kali ini bantuan ini nantinya akan kami sampaikan kembali ke Baznas Jakarta Pusat guna didistribusikan kepada warga prasejahtera di Kebon Sirih Menteng," tutur Suprayogi.

Lebih lanjut, Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution menjelaskan kegiatan pemberian bantuan tersebut merupakan pelaksanaan rutin tiap tahunnya pada saat akhir Ramadhan serta menyambut Idul Fitri.

"Ini kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh MNC Group melalui MNC Peduli. Kita memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kebijakan Zakat dan Infaq," jelas Syafril.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
