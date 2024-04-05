Satu Pintu Air di Bendung Katulampa Jebol, Waspada Banjir!

BOGOR - Tinggi permukaan air Sungai Ciliwung yang terpantau di Bendung Katulampa Bogor, Jumat (5/4/2024) malam mengalami kenaikan signifikan.

Petugas pun menetapkan perubahan status Siaga 3 atau ketinggian 140 sentimeter dari sebelumnya status Normal atau di angka 20 sentimeter. Kondisi ini terjadi setelah kawasan Puncak diguyur hujan dengan intensitas tinggi.

Bahkan, akibat luapan air Sungai Ciliwung, satu pintu air di Bendung Katulampa jebol. Kondisi tersebut membuat aliran air menuju Sungai Kalibaru berkurang.

Sementara debit aliran air Sungai Ciliwung pun mengalir ke wilayah hilir sebanyak 246 ribu liter perdetik. Warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung pun diminta waspada dengan kiriman air dari kawasan hulu ini.

Petugas Bendung Katulampa, Andi Sudirman mengungkapkan, diperkirakan volume air ini akan tiba di kawasan Jakarta pada Sabtu dini hari. Namun, ketinggian status Siaga 3 ini mulai berangsur turun seiring meredanya hujan di kawasan Puncak.

BACA JUGA: Status Bendung Katulampa Bogor Naik Siaga 3

(Arief Setyadi )