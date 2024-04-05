Arus Lalin di Lampu Merah Cililitan Macet Parah, Kondisinya Semrawut

JAKARTA - Kawasan jalanan PGC Cililitan, Jakarta macet parah, pada H-6 Lebaran 2024 atau Jumat (5/4/2024) malam. Bahkan, arus lalu lintas di kawasan tersebut sampai semrawut.

Berdasarkan pantauan di lokasi, pada sekira pukul 22.00 WIB, arus lalu lintas di sekitar lampu merah PGC Cililitan terpantau semrawut. Kemacetan pun terjadi di kawasan sebut, misalnya saja di Jalan Mayjen Sutoyo dari arah Cipinang ke arah Kalibata atau Bogor.

Kemacetan parah itu terjadi lantaran banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar jalanan hingga memakan jalanan pula. Kemacetan juga terjadi di Jalan Cililitan Besar dari arah Jagorawi mengarah ke PGC Cililtan.

Kemacetan pun terjadi di Jalan Dewi Sartika mengarah ke lampu merah PGC Cililitan. Kendaraan di lampu merah PGC Cililitan pun tampak stuck tak bergerak, kendaraan tampak saling berebut.

Meski ada lampu merah, terkesan malah tak berfungsi lantaran saat lampu menunjukan warna hijau, kendaraan tetap tak bisa melintas hingga warna dalam lampu tersebut berganti beberapa kali merah dan hijau. Petugas kepolisian pun tak kewalahan menghadapi ruwet dan semrawutnya arus lalu lintas di jalan tersebut.

Kendaraan dari arah Cipinang hendak ke Kalibata pun harus terjebak selama 20 menit lebih di lampu merah PGC Cililitan itu.

(Arief Setyadi )