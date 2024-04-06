Simak! Begini Jadwal One Way Tol Cipali hingga Semarang

JAKARTA - Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) resmi berlakukan rekayasa lalulintas one way mulai dari KM 72 hingga KM 414 ruas tol Semarang - Batang, Jumat (5/4/2024).

Penerapan rekayasa lalin ini merespons adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta yang melintas ruas tol Trans Jawa untuk pada musim mudik lebaran 2024.

"One way arah Cirebon telah diberlakukan di KM 72 ruas tol Cipali hingga KM 414 ruas Semarang - Batang," ujar Petugas Astra Tol Cipali, Ade Hidayat dalam cuplikan video yang dibagikan Astra Infra, Jumat (5/5/2024).

Rencananya, penerapan One Way masih mengikuti skenario awal yang akan diterapkan hingga hari Minggu 7 April 2024 pukul 24.00. Kemudian, dilanjutkan kembali pada Senin dan Selasa pada 8 dan 9 April, masing masing pukul 08.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB.

Pemberlakuan rekayasa lalu lintas One Way berdasarkan data volume lalu lintas kendaraan yang meningkat signifikan dari arah Jakarta menuju arah Semarang, pantauan visual CCTV dan laporan petugas kepolisian di lapangan.

"Skenario awal masih jadi acuan mas sampai saat ini, tapi nanti kembali mengikuti diskresi dari kepolisian," kata Corporate Communications Department Head Astra Infra Deddy Pradityo saat dihubungi MNC Portal.