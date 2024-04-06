Pimpin Sertijab Kasau, Panglima TNI: Marsekal Tonny, Lakukan Terobosan!

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dari Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, kepada Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

Proses Sertijab dilakukan di Taxi Way Echo, Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat 5 April 2024.

Dalam sambutannya, Panglima TNI mengucapkan terima kasih yang tulus dan mengapresiasi dedikasi serta pengabdian Marsekal TNI Fadjar Prasetyo yang telah bekerja dengan Prima serta memberikan selamat kepada Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono dan berharap dapat menjalankan amanah dengan baik.

“Saya ucapkan Terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi tingginya kepada Marsekal TNI Fadjar Prasetyo atas dedikasi dan pengabdiaannya selama mengemban amanah jabatan Kasau dan selamat bertugas kepada Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono Laksanakan amanah jabatan ini dengan sebaik-baiknya serta lakukan terobosan-terobosan inovatif dan kreatif sesuai dengan marwah TNI Angkatan Udara yang sarat akan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujar Panglima TNI dalam keterangannya.

Panglima TNI juga menyampaikan harapan kepada Ibu Isa Tonny Harjono untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan tugas suaminya serta memimpin dan membina organisasi Pia Ardhya Garini dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Hadir dalam rangkaian kegiatan di antaranya Menko Polhulkam, Kapolri, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono serta undangan Lainnya.

(Arief Setyadi )