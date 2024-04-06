H-4 Lebaran, Ribuan Orang Padati Bandara Soetta sejak Subuh

TANGERANG - Memasuki H-4 Lebaran, sejak subuh Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) mengalami lonjakan penumpang yang signifikan.

Kepadatan penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik maupun liburan menggunakan moda transportasi udara, pada Sabtu (6/4/2024) subuh nampak terlihat antrean penumpang di area keberangkatan dan konter check in.

Kebanyakan mereka membawa rombongan keluarga mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Lantaran para penumpang telah mendapat cuti libur kerja maupun libur anak sekolah.

Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat ada tren kenaikan yang cukup signifikan pada hari ini. Prediksi pergerakan penumpang mencapai 184 ribu orang yang akan melintas di bandara Soetta, artinya ada kenaikan 8 persen dibanding pada hari kemarin.

Bahkan, jumlah pergerakan pesawat juga meningkat yakni 1.198 penerbangan. Sementara untuk tujuan destinasi favorit rute domestik, Bali, Makassar, Surabaya, Medan dan juga Padang.

Meski begitu, pengelola Bandara Soetta memprediksi puncak arus mudik akan terjadi hari ini dengan prediksi penumpang mencapai 188 ribu orang.

Pengelola bandara juga mengimbau kepada penumpang agar tidak membawa barang berlebih dan selalu menjaga barang bawaannya agar tidak tertinggal selama musim arus mudik lebaran ini. Bahkan, para penumpang juga diminta untuk datang tiga jam lebih awal untuk menghindari terjadinya tertinggal pesawat.

(Arief Setyadi )