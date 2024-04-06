Inilah Sosok Raja Mataram yang Tak Pernah Memerintah Meski Sudah Naik Tahta di Usia 3 Tahun

JAKARTA - Inilah sosok Raja Mataram yang tak pernah memerintah meski sudah naik tahta di usia 3 tahun. Dia bernama Gusti Raden Mas Gathot Menol lahir pada 24 Januari 1820.

Dia memiliki gelar sebagai Pangeran Mangkubumi Hamengkubuwono V adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono IV dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono.

Inilah sosok Raja Mataram yang tak pernah memerintah meski sudah naik tahta di usia 3 tahun dikarenakan Belanda menurunkan Hamengkubuwono V dari singgasananya. Belanda mengangkat kembali Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono V baru naik takhta kembali setelah wafatnya Hamengkubuwono II pada tahun 1828.

Pada saat pemerintahan Hamengkubuwono V tidak mendapat bantuan penuh dari internal Keraton dan rakyat Yogyakarta karena dianggap terlalu patuh kepada Belanda.

Pada saat itu juga Hamengkubuwono V juga selalu berhadapan dengan adik-adiknya yang ingin mengambil alih takhtanya. Ditengah kondisi politik yang sulit, Hamengkubuwono V mencari hiburan dalam cinta. Oleh karena itu ia memiliki banyak selir tetapi selir yang paling disayang yaitu selir ke 5 yang bernama Kanjeng Mas Hemawati.