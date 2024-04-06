Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Berkekuatan M4,3 Guncang Bolaanguki Sulut

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |08:12 WIB
Gempa Berkekuatan M4,3 Guncang Bolaanguki Sulut
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,3 mengguncang daerah Bolaanguki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (6/4/2024). Gempa dilaporkan terjadi pukul 07.37 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, Pusat gempa berada di 0.16LS, 124.63BT, atau tepatnya 92 kilometer tenggara Bolaanguki. Adapun, kedalaman gempa berada di 10 km.

"#Gempa Mag:4.3, 06-Apr-2024 07:37:28WIB, Lok:0.16LS, 124.63BT (92 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Sebab, informasi yang disiarkan BMKG lewat akun medsos X lebih mengutamakan kecepatan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," cuit @infoBMKG.

(Awaludin)

      
