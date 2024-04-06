Benarkah Ridwan Kamil Masih Ada Garis Keturunan Wali Songo? Ini Fakta Silsilah Keluarganya

JAKARTA - Benarkah Ridwan Kamil masih ada garis keturunan Wali Songo? Ini Fakta silsilah keluarganya.Pasalnya, ketika meninggalnya Eril membuatn, Mantan Gubernur Jawa Barat itu menulis pesan khusus untuk Eril setelah ditemukan.

BACA JUGA: 4 Fakta Ridwan Kamil Ingatkan Jokowi Sejumlah Negara Gagal Bangun Ibu Kota Baru

Pesan sang ayah menyampaikan bahwa Eril akan pulang ke negeri yang menguntai jutaan doa, ke negeri para Wali.Salah satu para Wali yang disebut Ridwan Kamil diantaranya leluhur Eril.

Lantas benarkah Ridwan Kamil masih ada garis keturunan Wali Songo? Ini Fakta silsilah keluarganya:

Dia putra kedua Atje Misbach Muhjiddin dan Tjutju Sukaesih. Ayahnya adalah seorang peneliti di Universitas Padjadjaran.

Ternyata Ridwan Kamil memiliki silsilah keluarga dari ulama besar di Jawa barat yang memiliki pesantren beberapa cabang di Jawa Barat.

Pesantren Pagelaran di Subang Jawa Barat merupakan salah satunya. Dia mengaku dekat dengan para kerabat dan keluarga Ridwan Kamil atau Eril yang dikenal berasal dari kalangan kyai atau ulama.

BACA JUGA: 4 Fakta Ridwan Kamil Ingatkan Jokowi Sejumlah Negara Gagal Bangun Ibu Kota Baru

Sedangkan kakek Ridwan adalah Kamil KH. Muhyiddin Pagelaran, seorang ulama yang dikenal dengan nama Mama Pagelaran.