Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Benarkah Ridwan Kamil Masih Ada Garis Keturunan Wali Songo? Ini Fakta Silsilah Keluarganya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |09:09 WIB
Benarkah Ridwan Kamil Masih Ada Garis Keturunan Wali Songo? Ini Fakta Silsilah Keluarganya
Ilustrasi Ridwan Kamil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Benarkah Ridwan Kamil masih ada garis keturunan Wali Songo? Ini Fakta silsilah keluarganya.Pasalnya, ketika meninggalnya Eril membuatn, Mantan Gubernur Jawa Barat itu menulis pesan khusus untuk Eril setelah ditemukan.

Pesan sang ayah menyampaikan bahwa Eril akan pulang ke negeri yang menguntai jutaan doa, ke negeri para Wali.Salah satu para Wali yang disebut Ridwan Kamil diantaranya leluhur Eril.

Lantas benarkah Ridwan Kamil masih ada garis keturunan Wali Songo? Ini Fakta silsilah keluarganya:

Dia putra kedua Atje Misbach Muhjiddin dan Tjutju Sukaesih. Ayahnya adalah seorang peneliti di Universitas Padjadjaran.

Ternyata Ridwan Kamil memiliki silsilah keluarga dari ulama besar di Jawa barat yang memiliki pesantren beberapa cabang di Jawa Barat.

Pesantren Pagelaran di Subang Jawa Barat merupakan salah satunya. Dia mengaku dekat dengan para kerabat dan keluarga Ridwan Kamil atau Eril yang dikenal berasal dari kalangan kyai atau ulama.

Sedangkan kakek Ridwan adalah Kamil KH. Muhyiddin Pagelaran, seorang ulama yang dikenal dengan nama Mama Pagelaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176251//kereta_api-DGl5_large.jpg
Menhub Targetkan Reaktivasi Jalur KA di Jawa Barat Rampung 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173513//budi-cBNf_large.jpg
KPK Sita Uang Rp1,3 Miliar dari Ilham Habibie, Bagaimana dengan Mobil Klasik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173432//ilham-kcl3_large.jpg
KPK kembali Panggil Ilham Akbar Habibie terkait Kasus Pengadaan Iklan BJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173268//bareskrim_polri-wER3_large.jpg
Bareskrim Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172588//ridwan_kamil-keaW_large.jpg
KPK Belum Panggil Ridwan Kamil Usai 200 Hari Penggeledahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171938//lisa_mariana-DOl0_large.jpg
Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement