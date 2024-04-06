Pagi Ini, 13.000 Kendaraan Melintas di GT Cikampek Utama Menuju Palimanan

JAKARTA - Sebanyak 13.000 kendaraan pemudik telah melintas di Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama (Cikatama) menuju Tol Palimanan, per 06.00 WIB hingga 08.00 WIB, Sabtu (6/4/2024).

Pantauan Inews Media Group, jumlah kendaraan ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan data Jumat (5/4), mulai dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB, yang tercatat ada 24.000 kendaraan melintas di GT Cikatama menuju arah Jawa Tengah, maupun Jawa Timur.

Artinya, jika kemarin dalam periode delapan jam sebanyak 24.000 kendaraan, pada har ini baru 2 jam sudah ada setengah kendaraan dari jumlah kemarin yang melintas di GT Cikatama menuju Palimanan.

Meski begitu, Jasa Marga mengatakan jumlah ini masih dapat dikatakan normal serta kepadatan kendaraan masih cukup landai meskipun padat merayap menuju GT Cikatama.

Jasa Marga juga telah mengantisipasi untuk mengurai kepadatan antrian kendaraan pemudik di GT Cikatama dengan menugaskan 1 hingga 2 orang terjun ke lapangan untuk membatasi antrian lajur yang ada.

Saat ini, sebanyak 14 gerbang tol yang dibuka hanya terlihat kepadatan di sekitar 2 sampai 3 gerbang tol. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Jasa Marga mendistribusikan beberapa lajur yang kendaraannya menuju ke gerbang Tol Satelit yang ada di beberapa meter setelah Gerbang Tol Cikatama.

BACA JUGA: Jalur Mudik Gentong Ramai Dilintasi Pemudik Usai Subuh

(Awaludin)