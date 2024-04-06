Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Catat! Pemudik Dibatasi 30 Menit Istirahat di Rest Area

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |10:09 WIB
Catat! Pemudik Dibatasi 30 Menit Istirahat di Rest Area
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengelola rest area jalan Tol Trans Jawa sepakat untuk membatasi pemudik hanya boleh istirahat selama 30 menit saat arus pada periode arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Pembatasan ini dilakukan untuk meminimalkan potensi penumpukan kendaraan di pintu-pintu masuk rest area sehingga akan berdampak pada kemacetan di ruas jalan tol.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy juga telah menyampaikan pesan ini kepada pemudik agar melakukan efisiensi waktu saat beristirahat di rest area di Jalan Tol.

“Saya ingatkan betul-betul kepada pemudik, manfaatkan rest area sekedarnya jangan berlama-lama. Sukur lebih cepat dari batas waktu. Dikarenakan jumlah pemudiknya naik dibanding tahun lalu,” ungkap Muhadjir saat meninjau GT Kalikangung, Jawa Tengah, dikutip Sabtu (6/4/2024).

Selain itu, Muhadjir juga mengingatkan kepada para pemudik supaya tidak salah menggunakan toilet portable. Karena, toilet portable hanya boleh dipergunakan untuk buang air kecil, sedangkan untuk buang air besar harus dilakukan di toilet utama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
rest area Pemudik Mudik 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/625/3144341//scope_idul_adha_2025-5awo_large.jpg
Pemudik Padati Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/612/3130172//viral_kucing_pemudik_hilang_di_rest_area-21TI_large.jpeg
Viral Kucing Pemudik Hilang di Rest Area Tol Pemalang, Endingnya Bikin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/340/3128479//cerita_2_bersaudara_asal_serang_mudik_dan_pulang_naik_sepeda-FuCS_large.jpg
Cerita 2 Bersaudara Asal Serang Mudik dan Pulang Naik Sepeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/320/3127562//penumpang_kereta-Ggrz_large.jpg
Pemudik Naik Kereta di Lebaran 2025 Naik 8%, Tembus 2 Juta Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/340/3127343//pelabuhan_merak_mulai_dipadati_kendaraan_pribadi-G6Pe_large.jpg
833 Ribu Orang Tinggalkan Jawa Menuju Sumatera Selama Periode Arus Mudik 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/337/3127146//menkes_ngobrol_dengan_pemudik_masalah_kesehatan_paling_banyak_itu_diare-sDYo_large.jpg
Menkes Ngobrol dengan Pemudik: Masalah Kesehatan Paling Banyak Itu Diare
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement