Catat! Pemudik Dibatasi 30 Menit Istirahat di Rest Area

JAKARTA - Pengelola rest area jalan Tol Trans Jawa sepakat untuk membatasi pemudik hanya boleh istirahat selama 30 menit saat arus pada periode arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Pembatasan ini dilakukan untuk meminimalkan potensi penumpukan kendaraan di pintu-pintu masuk rest area sehingga akan berdampak pada kemacetan di ruas jalan tol.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy juga telah menyampaikan pesan ini kepada pemudik agar melakukan efisiensi waktu saat beristirahat di rest area di Jalan Tol.

“Saya ingatkan betul-betul kepada pemudik, manfaatkan rest area sekedarnya jangan berlama-lama. Sukur lebih cepat dari batas waktu. Dikarenakan jumlah pemudiknya naik dibanding tahun lalu,” ungkap Muhadjir saat meninjau GT Kalikangung, Jawa Tengah, dikutip Sabtu (6/4/2024).

Selain itu, Muhadjir juga mengingatkan kepada para pemudik supaya tidak salah menggunakan toilet portable. Karena, toilet portable hanya boleh dipergunakan untuk buang air kecil, sedangkan untuk buang air besar harus dilakukan di toilet utama.