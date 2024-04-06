Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

606 Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Maluku Tengah

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |11:11 WIB
606 Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Maluku Tengah
Banjir di Maluku (foto: dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Banjir mengakibatkan 606 rumah terendam banjir di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Banjir terjadi pukul 17.00 WIB setelah dipicu hujan dengan intensitas lebat serta kurang memadainya sistem drainase sehingga menyebabkan banjir pada ruas jalan raya dan pemukiman warga pada Selasa, (2/4).

Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian Operasi BNPB banjir setinggi 15 cm hingga 100 cm merendam wilayah Desa Leawai, Waeasi, Marasahua, Sariputih, Kobimukti di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.

"Dilaporkan sebanyak 606 kepala keluarga terdampak banjir, tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Sabtu (6/4/2024).

