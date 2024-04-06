Imam Jemaah Aolia Telepon Allah Rayakan Lebaran, PBNU: Sungguh Memprihatinkan!

JAKARTA - Viral di media sosial jamaah Masjid Aolia di Gunungkidul, Daerah Istimwa Yogyakarta merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah pada Jumat 5 April 2024. Bahkan, dalam video tersebut memperlihatkan para jemaah berbondong-bondong untuk shalat Ied di Masjid Aolia.

Pernyataan Imam Masjid Aolia KH Raden Ibnu Hajar Sholeh Pranolo alias Mbah Benu juga bikin heboh, karena ia mengaku menelpon langsung Allah sebelum menentukan Lebaran 2024.

“Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah ta’ala. Ya Allah kemarin tanggal 4 malam 4, ya Allah ini sudah 29, satu syawalnya kapan? Allah taala ngendiko (bilang) tanggal limo (5 April),” ungkap salah satu pengurus Masjid Aolia, dikutip Sabtu (6/4/2024).

