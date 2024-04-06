Amien Rais Meninggal Hoax, Tasniem : Bapak Masih Mengisi Pengajian di Mana-mana

YOGYAKARTA - Jagad maya dihebohkan dengan kabar meninggalkan Ketua Umum Partai Ummat, Amien Rais. Bahkan ada yang sengaja menyebar pamflet pemberitahuan jika tokoh reformasi ini telah berpulang, lengkap dengan foto Amien Rais. Disebutkan jika Amien Rais meninggal dunia Sabtu (6/4/2024).

Kabar tersebut dibantah oleh putri Prof Amien Rais, Tasniem Fauzia Rais. Tasniem menandaskan jika kabar tersebut adalah hoax dan ada yang membuat kabar hoax. Karena sampai saat ini mantan Ketua Umum Muhammadiyah ini masih sehat dan bugar. Bahkan Amien Rais masih mengisi pengajian di mana-mana.

"Bapak Amien Rais sehat mas. Bapak sehat Alhamdulillah, masih ngisi pengajian di mana-mana mas. Ada yang bikin hoax mas," jawab Tasniem melalui pesan singkatnya.

Terpisah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Ummat DIY, Ari Kuswantoro juga menepis berita jika Amien Rais meninggal dunia. Dia menandaskan jika kabar Amien Rais meninggal dunia adalah berita hoax.

"Alhamdulillah beliau sehat," kata dia.

(Salman Mardira)