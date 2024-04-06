Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Amien Rais Meninggal Hoax, Tasniem : Bapak Masih Mengisi Pengajian di Mana-mana

Erfan Erlin , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |11:47 WIB
Amien Rais Meninggal Hoax, Tasniem : Bapak Masih Mengisi Pengajian di Mana-mana
Amien Rais (Foto: Okezone.com)
A
A
A

YOGYAKARTA - Jagad maya dihebohkan dengan kabar meninggalkan Ketua Umum Partai Ummat, Amien Rais. Bahkan ada yang sengaja menyebar pamflet pemberitahuan jika tokoh reformasi ini telah berpulang, lengkap dengan foto Amien Rais. Disebutkan jika Amien Rais meninggal dunia Sabtu (6/4/2024).

Kabar tersebut dibantah oleh putri Prof Amien Rais, Tasniem Fauzia Rais. Tasniem menandaskan jika kabar tersebut adalah hoax dan ada yang membuat kabar hoax. Karena sampai saat ini mantan Ketua Umum Muhammadiyah ini masih sehat dan bugar. Bahkan Amien Rais masih mengisi pengajian di mana-mana.

"Bapak Amien Rais sehat mas. Bapak sehat Alhamdulillah, masih ngisi pengajian di mana-mana mas. Ada yang bikin hoax mas," jawab Tasniem melalui pesan singkatnya.

Terpisah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Ummat DIY, Ari Kuswantoro juga menepis berita jika Amien Rais meninggal dunia. Dia menandaskan jika kabar Amien Rais meninggal dunia adalah berita hoax.

"Alhamdulillah beliau sehat," kata dia.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161451/polri-biJW_large.jpg
Geram! Irjen Karyoto Kejar Penyebar Hoaks yang Fitnah Dirinya Marahi Kapolri karena Tak Jadi Kabareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/519/3134479/hoaks-TWsM_large.jpg
Pakai AI Kelabui 100 Korban, 3 Penyebar Hoaks Promo Motor Murah Catut Nama Sejumlah Gubernur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/337/3091789/hoax-tL4o_large.jpg
Beredar Rekaman Suara Mirip Jokowi Terkait Ahmad Luthfi Ternyata Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/525/3089205/tim_sar-SPf6_large.jpg
Beredar Kabar 2 Orang Hanyut di Sungai Cigede Dayeuhkolot, Tim SAR: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/337/2998061/beredar-kabar-peringatan-erupsi-besar-gunung-gamalama-pvmbg-hoaks-RwG6gYrh0H.jpg
Beredar Kabar Peringatan Erupsi Besar Gunung Gamalama, PVMBG: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/337/2989858/komnas-ham-aiman-miliki-hak-kebebasan-berpendapat-iOsH0Py24H.jpg
Komnas HAM: Aiman Miliki Hak Kebebasan Berpendapat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement