HOME NEWS NASIONAL

Tewas Ditembak TNI, Ini Daftar Kejahatan Komandan KKB Abubakar Kogoya Menurut Polisi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |13:21 WIB
Tewas Ditembak TNI, Ini Daftar Kejahatan Komandan KKB Abubakar Kogoya Menurut Polisi
Abubakar Kogoya komandan KKB yang tewas ditembak. (Satgas Damai Cartenz)
A
A
A

JAKARTA - Komandan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Abubakar Kogoya alias Abubakar Tabuni tewas ditembak pasukan TNI-Polri dari Satgas Damai Cartenz di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis 4 April 2024 sore. Abubakar merupakan Komandan Operasi Umum Kodap 8 Intan Jaya.

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz-2024, Kombes Faizal Ramadhani mengatakan bahwa Abubakar Kogoya memiliki sederet catatan kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Intan Jaya dan Tembagapura.

Abubakar Kogoya, kata Faizal, berperan penting dalam penembakan terhadap anggota Brimob, Bharada Almin dan Brigadir Mufadol di Mile 69 Tembagapura, Mimika, pada 21 Oktober 2017.

 BACA JUGA:

"Aksi tersebut mengakibatkan korban terkena peluru dan mengalami luka tembak di bagian perut kanan dan kaki kanan,” ujar Faizal dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (6/4/2024).

Faizal mengungkapkan aksi kedua terjadi pada 14 November 2017. Abubakar Kogoya diduga terlibat dalam penembakan terhadap mobil LWB di Mile 69 Tembagapura yang mengenai bagian badan mobil dan paha kiri korban atas nama Raden Totok Soedewo.

Halaman:
1 2
      
