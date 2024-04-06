Tulisan Lucu yang Dibawa Pemudik Curi Perhatian, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

Di Okezone Updates hari ini, Sabtu (6/4/2024), ada berita terkait sejumlah tingkah lucu pemudik motor di jalur mudik yang mencuri perhatian. Seperti di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, para pemudik membuat tulisan lucu di belakang motornya untuk menghibur sesama pemudik.

Tidak jarang para pemudik yang melihat tulisan tersebut tertawa karena isi tulisannya. DIketahui pemotor mudik di ruas Jalan KH Noer Alie atau Jalan Arteri Kalimalang, dan jalan M. Hasibuan, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat malam, sudah ramai.

Terlihat ribuan kendaraan roda 2 dari arah Jabodetabek menuju Pantura dan wilayah Jawa Tengah serta Jawa Timur melintasi ruas jalan ini.

Selain berita tadi, Okezone Updates juga ada informasi penyanyi Beyonce memecahkan rekor baru lewat album terbarunya yang bertajuk Cowboy Carter. Sejak rilis pada 29 Maret lalu album terbaru Beyonce itu menjadi album yang paling banyak diputar di platform musik Spotify dalam 1 hari, di sepanjang 2024.

Berdasarkan pernyataan Spotify yang dikutip pada Senin lalu, Cowboy Carter juga menjadi album genre Country pertama yang memegang rekor tersebut. Selain itu, lagu Texas Hold Em yang menjadi single utama album baru Beyonce itu juga telah didengarkan lebih dari 200 juta kali di Spotify dan menjadikan lagu Texas Hold Em masuk ke tanggal lagu US top 50 di Amerika Serikat.

