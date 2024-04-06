Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ruas Arteri Pantura Kaligawe Semarang Terendam Banjir, Pemudik Diimbau Lewat Jalur Alternatif

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |15:18 WIB
Ruas Arteri Pantura Kaligawe Semarang Terendam Banjir, Pemudik Diimbau Lewat Jalur Alternatif
A
A
A

SEMARANG – Ruas jalur pantura Kaligawe, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, terendam banjir. Pengendara, termasuk pemudik tujuan Demak dan wilayah timur Semarang lainnya diarahkan melewati rute alternatif yang sudah disediakan.

“Pemudik dari Jakarta naik motor (sepeda motor) tujuan Demak, Kudus dan sekitarnya, tidak lewat Jalan Arteri Yos Sudarso, lewat Simpanglima, terus ke Pedurungan dan Jalan Wolter Monginsidi,” kata Kepala Satlantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi, Sabtu.

Setelah melewati ruas Jalan Wolter Monginsidi, pengendara akan kembali masuk ke jalur arteri pantura ke timur menuju Kabupaten Demak.

Banjir di lokasi itu terjadi setelah sejak semalam Kota Semarang diguyur hujan lebat dengan durasi panjang. Di wilayah itu, genangan cukup dalam terjadi di sekitaran Pasar Kubro dan depan RSI Sultan Agung Semarang daerah Kaligawe. Pompa penyedot air juga sudah dimaksimalkan untuk menyedot banjir.

AKBP Yunaldi menambahkan pihaknya juga meminta kendaraan sumbu tiga ke atas yakni truk agar tak melintas di daerah banjir tersebut.

Kaligawe mudik Mudik 2024 banjir
