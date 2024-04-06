Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,2 Guncang Tolikara Papua Pegunungan

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |15:39 WIB
Gempa M5,2 Guncang Tolikara Papua Pegunungan
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,2 mengguncang Tolikara, Papua Pegunungan, Sabtu 6 April 2024, pukul 15.24 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berada di darat dengan kedalaman 101 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa berada di 48 km Tolikara Papua Pegunungan pada koordinat 3.06 Lintang Selatan – 138.36 Bujur Timur.

"Info Gempa Mag:5.2, 06-Apr-24 15:24:31 WIB, Lok:3.06 LS,138.36 BT (48 km BaratLaut TOLIKARA-PAPUAPGNGN), Kedlmn:101 Km," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
