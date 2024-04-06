Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puncak Arus Mudik Malam Nanti, Diprediksi Ada 117.000 Kendaraan Lewat Tol Cipali

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |18:41 WIB
Puncak Arus Mudik Malam Nanti, Diprediksi Ada 117.000 Kendaraan Lewat Tol Cipali
A
A
A

JAKARTA - Puncak arus mudik via Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) ke arah Timur diperkirakan terjadi pada Sabtu malam (6/4/2024). Total kendaraan yang melewati ruas tersebut hingga malam nanti diprediksi mencapai 117.000 unit.

Proyeksi itu lebih tinggi dibandingkan dengan target kendaraan yang melintasi Tol Cipali pada Jumat (5/4/2024) kemarin, yakni 105.000 kendaraan.

Sementara, realisasi mobilitas kendaraan di salah satu ruas Tol Trans Jawa itu per hari ini berada di posisi 39.000 unit. Pergerakan tersebut terjadi sejak pukul 06.00-14.00 WIB atau selama shift satu.

“Kalau prediksi volume kendaraan di hari Sabtu ini, kami memprediksi 117.000 kendaraan melintas. Untuk lalin shift satu hari ini volume kendaraan sebabyak 39.000 kendaraan,” ujar Section Head Corcom & CSR Astra Tol Cipali, Asri Fajarwati Ridwan, kepada MNC Portal.

Asri mengatakan, pergerakan lalu lintas di Tol Cipali sejak 31 Maret 2024 hingga siang tadi sudah meyentuh 487.000 kendaraan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tol Cipali mudik Mudik 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/525/3160158//kecelakaan-B4o5_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali, Ertiga Tabrak Truk Tewaskan 3 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/470/3141753//jalan_tol-s3nj_large.jpg
Daftar Tol Terpanjang Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133088//ilustrasi-jEtf_large.jpg
Turun 34 Persen, Menhub: 4.640 Kecelakaan Terjadi Sepanjang Musim Mudik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133084//sesepuh_pesantren_buntet_cirebon-jqaF_large.JPG
Sesepuh Pesantren Buntet Apresiasi Kapolri: Arus Mudik-Balik Lebaran Sukses Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/614/3131212//menag_nasaruddin_umar-4NZY_large.jpg
Disinggahi 1,6 Juta Pemudik, Menag: Masjid Jadi Rumah Bersama di Tengah Mobilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/52/3131086//ban-borK_large.jpg
5 Hal yang Perlu Dicek pada Ban Mobil Usai Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement