Puncak Arus Mudik Malam Nanti, Diprediksi Ada 117.000 Kendaraan Lewat Tol Cipali

JAKARTA - Puncak arus mudik via Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) ke arah Timur diperkirakan terjadi pada Sabtu malam (6/4/2024). Total kendaraan yang melewati ruas tersebut hingga malam nanti diprediksi mencapai 117.000 unit.

Proyeksi itu lebih tinggi dibandingkan dengan target kendaraan yang melintasi Tol Cipali pada Jumat (5/4/2024) kemarin, yakni 105.000 kendaraan.

Sementara, realisasi mobilitas kendaraan di salah satu ruas Tol Trans Jawa itu per hari ini berada di posisi 39.000 unit. Pergerakan tersebut terjadi sejak pukul 06.00-14.00 WIB atau selama shift satu.

“Kalau prediksi volume kendaraan di hari Sabtu ini, kami memprediksi 117.000 kendaraan melintas. Untuk lalin shift satu hari ini volume kendaraan sebabyak 39.000 kendaraan,” ujar Section Head Corcom & CSR Astra Tol Cipali, Asri Fajarwati Ridwan, kepada MNC Portal.

Asri mengatakan, pergerakan lalu lintas di Tol Cipali sejak 31 Maret 2024 hingga siang tadi sudah meyentuh 487.000 kendaraan.