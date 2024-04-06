Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

206.057 Kendaraan Tinggalkan Jakarta via Tol Trans Jawa

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |16:55 WIB
206.057 Kendaraan Tinggalkan Jakarta via Tol Trans Jawa
JAKARTA -  PT Jasamarga Transjawa Tol catat sebanyak 206.057 kendaraan meninggalkan Jakarta pada H-7 sampai H-5 Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Total volume kendaraan yang meninggalkan Wilayah Jakarta melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama ini naik 156,21% jika dibandingkan lalu lintas (lalin) normal sebanyak 80.426 kendaraan.

Sedangkan untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 81.827 kendaraan atau naik 5,92% dari lalu lintas normal sebanyak 77.256 kendaraan.

PT Jasamarga Transjawa Tol juga mencatat volume lalu lintas pada H-7 sampai H-5 Hari Raya Idul Fitri 1445 H di Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai berikut:

1. Wilayah Jawa Tengah

a. GT Kalikangkung

Volume kendaraan GT Kalikangkung menuju Semarang, pada H-7 s.d H-5 Hari Raya Idul Fitri 1445 H tercatat sebanyak 99.073 kendaraan atau naik 95,15% dari lalu lintas normal sebanyak 50.767 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 44.605 kendaraan atau turun 3,11% dari lalu lintas normal sebanyak 46.038 kendaraan.

b. GT Banyumanik

Pada H-7 s.d H-5 Hari Raya Idul Fitri 1445 H tercatat sebanyak 105.303 kendaraan menuju Solo melalui GT Banyumanik atau naik 72,87% dari lalu lintas normal sebanyak 60.915 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 57.021 kendaraan atau naik 18,43% terhadap lalu lintas normal sebanyak 48.146 kendaraan.

