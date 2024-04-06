Diskresi Polisi, Contraflow di KM 36-47 Arah Cikampek Ditutup

CIKAMPEK - Untuk mengurai peningkatan volume lalu lintas pada periode menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H yang terjadi di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, atas diskresi dari pihak Kepolisian, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) lakukan penutupan contraflow KM 36 s.d KM 47 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pukul 12.19 WIB.

Sebelumnya sempat diberlakukan pembukaan contraflow KM 36 s.d KM 47 arah Cikampek pukul 00.19 WIB dan dilanjutkan buka tutup secara situasional pintu contraflow KM 36 arah Cikampek pada pukul 04.30 WIB atas diskresi dari pihak Kepolisian.

Sementara itu, contraflow dari KM 47 s.d KM 70 arah Cikampek yang sudah diberlakukan sejak Jumat 5 April 2024 pukul 18.52 WIB masih diberlakukan hingga saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan One Way dari KM 72 Cikampek s.d KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang pada hari Jumat pukul 21.50 WIB. Selanjutnya dilakukan perpanjangan one way dari KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama hingga GT Kalikangkung sejak pukul 23.20 WIB.

Terpantau volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek mulai meningkat.

PT JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area. Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan.

Pengguna jalan tol juga dapat memperbarui informasi perjalanan dengan mengunduh aplikasi Travoy 4.2 serta hubungi One Call Center 24 jam Jasa Marga di nomor 14080 untuk mendapatkan informasi lalu lintas terkini.

(Khafid Mardiyansyah)