HOME NEWS NASIONAL

Dipecat PDIP, Bobby Nasution Menantu Jokowi Hadiri Pengarahan Balon Kepala Daerah Golkar

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |17:11 WIB
Dipecat PDIP, Bobby Nasution Menantu Jokowi Hadiri Pengarahan Balon Kepala Daerah Golkar
Bobby Nasution hadiri pengarahan balon kepala daerah Partai Golkar (Foto: MPI/Carlos)
A
A
A

JAKARTA - Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi, Bobby Afif Nasution menghadiri pengarahan bakal kalon kepala daerah Partai Golongan Karya (Golkar) di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (6/4/2024).

Bobby yang sudah dipecat dari kader PDI Perjuangan pada November 2023 hadir mengenakan kemeja batik dengan motif dominan kuning, warna khas Golkar. Suami Kahiyang Ayu tiba di Kantor DPP Partai Golkar pada Pukul 15.40 WIB.

Bobby tampak duduk di barisan bangku sisi kiri sebelah depan dari ruangan yang ada di lantai dua Kantor DPP Partai Golongan Karya tersebut.

Kehadiran Bobby untuk menghadiri acara Pengarahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada Bakal Calon Kepala Daerah/Bakal Wakil Calon Kepala Daerah kader Partai Golkar tahun 2024 seluruh Indonesia

      
