Longsor Tol Bocimi Akibat Curah Hujan Tinggi, Begini Penjelasan BMKG

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan salah satu penyebab terjadinya longsor di Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Ciawi) yang terjadi pada KM 64, Rabu 3 April 2024.

Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani mengatakan berdasarkan data sebaran hujan di wilayah Sukabumi dan sekitarnya bahwa sejak 31 Maret hingga 3 April 2024 mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

“Berdasarkan data sebaran curah hujan BMKG, sejak tanggal 31 Maret hingga 3 April 2024 wilayah Sukabumi dan sekitarnya mengalami hujan dengan intensitas bervariasi sedang hingga lebat,” ungkap Andri dalam keterangannya, Sabtu (6/4/2024).

Sementara itu, Andri mengatakan curah hujan lebat yang terjadi di wilayah Sukabumi dan sekitarnya tersebut dipicu oleh aktivitas dinamika atmosfer lokal yang menyebabkan terjadinya peningkatan pertumbuhan awan hujan.

Andri pun mengungkapkan curah hujan sekitar Jalan Tol Bocimi, pada hari Rabu, 3 April 2024, berada pada kategori sedang hingga lebat, yaitu tercatat 38 mm/hari hingga 59 mm/hari.