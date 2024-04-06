Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Stasiun Pasar Senen, Kapolri Sebut Tak Terjadi Gangguan Keamanan Akibat Kriminalitas

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |18:57 WIB
Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |18:57 WIB
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa seluruh masyarakat yang mudik menggunakan jalur kereta api, telah mendapatkan pelayanan dan rasa aman sepanjang perjalanan.

Hal itu diketahui, usai Kapolri meninjau secara langsung arus mudik Lebaran di Stasiun Pasar Senen, bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, pada hari ini, Sabtu (6/4/2024).

"Hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk meninjau langsung khususnya di Stasiun Pasar Senen. Salah satu stasiun di mana kereta ini menjadi salah satu favorit atau diminati oleh pemudik. Tadi kita sempat menanyakan, faktor keamanan dan ketepatan waktu," kata Sigit usai meninjau dan menyapa langsung pemudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Berdasarkan data yang disampaikan PT. KAI, saat ini pemudik yang menggunakan jasa kereta api telah mencapai angka 20.800 orang.

Masih berdasarkan laporan yang disampaikan PT KAI, masyarakat yang membeli tiket kereta secara online juga telah terlayani dengan baik. Bahkan, kata Sigit, apabila ada pemudik yang telat, maka diberikan kesempatan pada kereta selanjutnya.

"Dan kalaupun ada yang terlambat, diberikan kesempatan untuk naik kereta berikutnya. Saya kira ini juga sangat baik," ujar Sigit.

Dari segi keamanan, berdasarkan tinjauan dan berbincang langsung dengan pemudik, Sigit mengungkapkan, tidak terjadi aksi kriminalitas yang mengganggu perjalanan mudik masyarakat.

"Dan secara umum sampai dengan hari ini dari sisi kerawanan terhadap kejahatan khususnya di stasiun, tadi kita tanyakan, belum ada informasi yang berarti," ucap Sigit.

