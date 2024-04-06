Kapolri Ungkap Genangan Air Jadi Penyebab Macet Panjang di Lintas Sumatera

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkap bahwa penyebab macet panjang di Jalan Lintas Sumatera adalah berupa genangan air.

"Jadi khusus untuk wilayah Sumatera, khususnya wilayah Palembang sana itu ada potensi genangan air, sehingga kemudian ini menganggu proses perjalanan," kata Sigit di Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2024).

Namun Sigit menegaskan, pihak kepolisian terus melakukan evaluasi agar meminimalisir kendala saat arus mudik dan balik lebaran 2024. Salah satunya dengan mengatur pergantian keberangkatan.

"Jadi ini yang kita coba untuk kita urai sehingga gangguan alam ini bisa teratasi. Sementara kita atur mana yang kita berangkatkan karena sempat dua arah," katanya.

"Jadi kita buat pergantian, ini juga kita arahkan supaya bisa teratasi," sambungnya.

(Khafid Mardiyansyah)