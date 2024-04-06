Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Ungkap Genangan Air Jadi Penyebab Macet Panjang di Lintas Sumatera

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |19:28 WIB
Kapolri Ungkap Genangan Air Jadi Penyebab Macet Panjang di Lintas Sumatera
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkap bahwa penyebab macet panjang di Jalan Lintas Sumatera adalah berupa genangan air.

"Jadi khusus untuk wilayah Sumatera, khususnya wilayah Palembang sana itu ada potensi genangan air, sehingga kemudian ini menganggu proses perjalanan," kata Sigit di Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2024).

Namun Sigit menegaskan, pihak kepolisian terus melakukan evaluasi agar meminimalisir kendala saat arus mudik dan balik lebaran 2024. Salah satunya dengan mengatur pergantian keberangkatan.

"Jadi ini yang kita coba untuk kita urai sehingga gangguan alam ini bisa teratasi. Sementara kita atur mana yang kita berangkatkan karena sempat dua arah," katanya.

"Jadi kita buat pergantian, ini juga kita arahkan supaya bisa teratasi," sambungnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mudik 2024 mudik polri kapolri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177265//kapolri-xmpn_large.jpg
Kapolri: Kita Tidak Antikritik dan Komitmen Perbaiki Diri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176982//polri-H4Bu_large.jpg
Dukung Program Pemerintah, Kapolri: Buruh dan Polri Bersinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176899//viral-2Kek_large.jpg
Polisi Pulangkan Satu Keluarga ke Bandung karena Kehabisan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176785//korlantas-bZrX_large.jpg
Polri Bakal Jadikan ISDC Pusat Keselamatan Berkendara Terbaik Se-Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176146//polri-TG3W_large.jpg
Oknum Brimob Diduga Lecehkan ABG di Maluku Ditindak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175967//polri-N51l_large.jpg
Apel Siaga di Tanjung Priok, Kapolres: Satu Digigit, yang Lain Harus Merasakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement