Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

323.237 Kendaraan Mengarah Bandara Soetta, Meningkat 7,77% Dibanding Normal

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |19:42 WIB
323.237 Kendaraan Mengarah Bandara Soetta, Meningkat 7,77% Dibanding Normal
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) mencatat 323.237 kendaraan mengarah ke Bandara International Soekarno Hatta (Soetta) per H-7 sampai H-5 Lebaran Idulfitri 1445 H atau 3 sampai 5 April 2024.

Peningkatan volume lalu lintas ini sebesar 7,77% dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 299.919 kendaraan. “Kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju Bandara International Soekarno Hatta melalui dua Gerbang Tol (GT) Cengkareng dan Benda Utama,” ungkap Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad, Panji Satriya dalam keterangan resminya, Sabtu (6/4/2024).

Berikut data lalu lintas ke arah Bandara Soetta per 3 sampai 5 April 2024:

- GT Cengkareng 

Peningkatan volume lalu lintas transaksi di GT Cengkareng sebesar 6,74% atau sebanyak 239.018 kendaraan dibanding dari lalu lintas normal sebanyak 223.921 kendaraan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175566//tol-mR7P_large.jpg
Tol Kataraja Dibuka Gratis Hari Ini, Biaya Logistik ke Bandara Soetta dan Pelabuhan Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174875//purbaya-47Cr_large.jpg
Usai Bank Mandiri, Purbaya Sidak Bea Cukai dan Imigrasi Bandara Soetta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162025//bandara_baru_di_indonesia-iXvl_large.jpg
Kemenhub Tetapkan 40 Bandara Internasional Baru di Indonesia, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160280//revitalisasi_bandara_soetta-y4V9_large.jpg
Revitalisasi Terminal 1C Bandara Soetta Ditargetkan Rampung Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155764//pelecehan_seksual-YWeJ_large.jpg
Kronologi Pelecehan Gadis ABG di Pesawat Citilink, Korban Menangis Histeris di Toilet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155662//bandara-X2d1_large.jpg
Penerbangan Citilink dan Batik Pindah dari Halim ke Bandara Soetta Mulai 1 Agustus 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement