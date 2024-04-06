323.237 Kendaraan Mengarah Bandara Soetta, Meningkat 7,77% Dibanding Normal

JAKARTA - Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) mencatat 323.237 kendaraan mengarah ke Bandara International Soekarno Hatta (Soetta) per H-7 sampai H-5 Lebaran Idulfitri 1445 H atau 3 sampai 5 April 2024.

Peningkatan volume lalu lintas ini sebesar 7,77% dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 299.919 kendaraan. “Kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju Bandara International Soekarno Hatta melalui dua Gerbang Tol (GT) Cengkareng dan Benda Utama,” ungkap Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad, Panji Satriya dalam keterangan resminya, Sabtu (6/4/2024).

Berikut data lalu lintas ke arah Bandara Soetta per 3 sampai 5 April 2024:

- GT Cengkareng

Peningkatan volume lalu lintas transaksi di GT Cengkareng sebesar 6,74% atau sebanyak 239.018 kendaraan dibanding dari lalu lintas normal sebanyak 223.921 kendaraan.