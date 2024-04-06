Tol Trans Jawa Padat, One Way Lokal Diberlakukan KM 421 sampai KM 442

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol memberlakuan rekayasa lalu lintas One Way lokal dari KM 421 Ruas Jalan Tol Semarang Seksi A,B,C sampai KM 442 Gerbang Tol Bawen Ruas Jalan Tol Semarang-Solo pada, Sabtu 6 April 2024 sejak pukul 15.45 WIB.

“Pemberlakuan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas menuju arah Trans Jawa atas diskresi dari pihak Kepolisian,” ungkap VP. Corporate Secretary and Legal, Ria Marlinda Paallo dalam keterangan resminya, Sabtu (6/4/2024).

One Way lokal ini melanjutkan perpanjangan One Way yang sebelumnya telah dilakukan dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Ruas Jalan Tol Batang-Semarang s.d KM 442 Gerbang Tol Bawen Ruas Jalan Tol Semarang-Solo pada pukul 16.08 WIB.

Hingga saat ini volume lalu lintas yang menuju arah Timur atau Jalan Tol Trans Jawa terpantau mulai meningkat dan One Way diberlakukan menerus dari KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 442 Gerbang Tol Bawen Ruas Jalan Tol Semarang-Solo.

Pemberlakuan ini mengacu pada pantauan visual CCTV dan laporan petugas Kepolisian di lapangan serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kakorlantas Polri dan Direktur Jenderal Bina Marga Tanggal 5 Maret 2024 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445H.

(Khafid Mardiyansyah)