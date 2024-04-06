Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tol Trans Jawa Padat, One Way Lokal Diberlakukan KM 421 sampai KM 442

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |20:05 WIB
Tol Trans Jawa Padat, One Way Lokal Diberlakukan KM 421 sampai KM 442
A
A
A

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol memberlakuan rekayasa lalu lintas One Way lokal dari KM 421 Ruas Jalan Tol Semarang Seksi A,B,C sampai KM 442 Gerbang Tol Bawen Ruas Jalan Tol Semarang-Solo pada, Sabtu 6 April 2024 sejak pukul 15.45 WIB.

“Pemberlakuan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas menuju arah Trans Jawa atas diskresi dari pihak Kepolisian,” ungkap VP. Corporate Secretary and Legal, Ria Marlinda Paallo dalam keterangan resminya, Sabtu (6/4/2024).

One Way lokal ini melanjutkan perpanjangan One Way yang sebelumnya telah dilakukan dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Ruas Jalan Tol Batang-Semarang s.d KM 442 Gerbang Tol Bawen Ruas Jalan Tol Semarang-Solo pada pukul 16.08 WIB.

Hingga saat ini volume lalu lintas yang menuju arah Timur atau Jalan Tol Trans Jawa terpantau mulai meningkat dan One Way diberlakukan menerus dari KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 442 Gerbang Tol Bawen Ruas Jalan Tol Semarang-Solo.

Pemberlakuan ini mengacu pada pantauan visual CCTV dan laporan petugas Kepolisian di lapangan serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kakorlantas Polri dan Direktur Jenderal Bina Marga Tanggal 5 Maret 2024 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445H.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/338/3151077//jalur_puncak-VJYq_large.jpg
Jalur Puncak Bogor Diberlakukan One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145396//contraflow_arah_puncak_dihentikan_one_way_ke_jakarta_diberlakukan-o9Ql_large.jpg
Contraflow Arah Puncak Dihentikan, One Way ke Jakarta Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/338/3138355//one_way_arah_jakarta_di_jalur_puncak-80hE_large.jpg
Siang Ini, Jalur Puncak Berlaku One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/338/3138314//one_way_arah_puncak-D2WS_large.jpg
One Way Arah Puncak Diberlakukan Pagi Ini, Arus Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/338/3138164//jalur_puncak_ditutup-pq60_large.jpg
Jalur ke Puncak Ditutup Siang Ini, One Way Arah Jakarta Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133088//ilustrasi-jEtf_large.jpg
Turun 34 Persen, Menhub: 4.640 Kecelakaan Terjadi Sepanjang Musim Mudik Lebaran 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement