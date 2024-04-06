Ketum Airlangga: Bobby Nasution Akan Jadi Kader Partai Golkar

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar), Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Wali Kota Medan Bobby Nasution yang juga menantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan segera menjadi kader Partai Golkar.

Hal tersebut disampaikan Airlangga saat menghadiri acara Pengarahan kepada kepada Bakal Calon Kepala Daerah/Bakal Wakil Calon Kepala Daerah kader Partai Golkar tahun 2024 seluruh Indonesia pada Sabtu (6/4/2024) di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta Barat.

Awalnya awak media bertanya terkait apakah setiap calon kepala daerah yang hadir dalam pengarahan merupakan kader Partai Golkar.

"Kalau yang diatas kader semua," tegas Airlangga.

Awak media pun bertanya apakah Bobby Nasution sudah resmi menjadi kader partai berlogo pohon beringin tersebut.