INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cegah Stunting, Ibu Hamil dan Balita Dinilai Perlu Dukungan Nutrisi

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |21:47 WIB
Cegah Stunting, Ibu Hamil dan Balita Dinilai Perlu Dukungan Nutrisi
Ilustrasi pencegahan stunting (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Program makan siang gratis yang digadang-gadang bakal diterapkan untuk anak-anak sekolah. Namun, sejatinya ibu hamil dan balita juga membutuhkan dukungan gizi yang baik untuk mencegah stunting.

Hal tersebut diperlukan dalam membentuk masa depan anak yang lebih sehat bagi generasi mendatang. Sehingga, bukan hanya sekadar tentang meningkatkan gizi.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Hasto Wardoyo, menyarankan program makan siang gratis juga menyasar ibu hamil untuk menurunkan risiko stunting.

Misalnya, dengan memberikan paket yang lebih baik termasuk susu dan vitamin. Orangtua juga disarankan untuk memberikan makanan yang mengandung protein hewani pada bayi dan anak untuk efektivitas pencegahan stunting.

"Untuk stunting saya berharap ada modifikasi, jadi programnya termasuk di dalam makan siang gratis, tetapi untuk ibu hamil diberi paket lebih baik, misalnya dikasih susu, vitamin," katanya dalam keterangannya, dikutip Sabtu (6/4/2024).

Setidaknya ada tiga komponen nutrisi pada anak usia 6-12 bulan yang perlu dipenuhi orangtua, yakni karbohidrat, protein hewani, dan lemak agar anak tumbuh dengan gizi seimbang.

Adapun anak 6-12 bulan memerlukan sumber karbohidrat, sumber protein hewani, kemudian sumber makanan lain yang mengandung lemak.

Nutrisi tersebut harus dilengkapi dalam menu makanan pendamping ASI atau MPASI mengingat komponen karbohidrat, protein hewani, dan lemak mulai berkurang pada ASI ketika anak sudah mulai menginjak usia 6 bulan.

Konsumsi makanan bergizi seperti susu terbukti berhubungan dengan peningkatan prestasi akademik dan perilaku anak-anak, berdasarkan International Dairy Federation (IDF).

