Puncak Arus Mudik, GT Cikampek Utama Diprediksi Padat pada Malam hingga Dini Hari

KARAWANG - Arus lalu lintas di Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama (Cikatama), Karawang, Jawa Barat, masih ramai lancar hingga Sabtu (6/4/2024) malam. Padahal, puncak arus mudik 2024 diprediksi terjadi hari ini.

Terkait hal itu, Marketing & Communication Departement Head Jasa Marga, Faiza, buka suara. Dia membenarkan jika intensitas arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang di ruas tol Jakarta-Cikampek meningkat pada sore hingga dini hari. Bahkan, pola arus lalu lintas itu, kata Faiza, sudah terlihat sejak 3 hari terakhir.

"Betul, jadi memang trennya itu pada saat masih puasa periodenya itu pada saat buka, terus menerus tuh, tarawih dan sebagainya, abis itu lanjut sampai malam hari, dini hari, sampai subuh," kata Faiza di kantor Jasa Marga GT Cikatama, hari ini.