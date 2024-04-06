Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

H-4 Lebaran, Kendaraan Jabodetabek Menuju Tol Jawa Barat Melonjak 17,03%

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |22:12 WIB
H-4 Lebaran, Kendaraan Jabodetabek Menuju Tol Jawa Barat Melonjak 17,03%
GT Cileunyi (Foto: Dok/Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Jasa Marga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) mencatat peningkatan volume kendaraan meninggalkan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek) menuju Jawa Barat melalui Tol Cipularang dan Padaleunyi sebesar 17,03%.

Jasa Marga Metropolitan Tollroad mencatat pula sebanyak 97.439 kendaraan menuju Bandung atau Jakarta meninggalkan wilayah Rancaekek, Garut dan sekitarnya melalui GT Cileunyi Jalan Tol Padaleunyi.

“Volume lalu lintas transaksi di GT tersebut meningkat 17,03% dari lalin normal yaitu sebanyak 83.259 kendaraan,” ungkap Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Metropolitan Tollroad, Panji Satriya dalam keterangan resminya, Sabtu (6/4/2024).

Panji mengatakan, volume lalu lintas transaksi dari arah sebaliknya atau yang meninggalkan Bandung atau Jakarta menuju Rancaekek atau Sumedang melalui GT Cileunyi tercatat 98.164 kendaraan atau meningkat 20.49% dibanding lalu lintas normal sebanyak 81.468 kendaraan.

Sementara itu, peningkatan volume lalu lintas transaksi GT Pasteur (masuk) Jalan Tol Padaleunyi meninggalkan Kota Bandung tercatat 107.761 atau sebesar 3,44% dari lalin normal sebanyak 104.174.

"Dan volume lalu lintas transaksi sebaliknya atau kendaraan yang menuju Kota Bandung melalui GT Pasteur (keluar) tercatat 89.031 kendaraan atau lebih tinggi 3.38% dibanding lalu lintas normal sebanyak 86.116 kendaraan,” ujar Panji.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement