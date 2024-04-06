Jokowi Bagikan Ribuan Paket Sembako kepada Warga Bogor

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan ribuan paket sembako kepada warga di Pintu 2 Istana Kepresidenan Bogor. Masyarakat sangat antusias untuk mendapatkan paket tersebut.

"Satu kebiasaan rutin dari Bapak Presiden, tiap Ramadhan pasti memberikan atensi untuk warga Bogor. Biasanya malah bisa 3-4 kali, hari ini baru sekali ya beliau. Kami menyampaikan terima kasih ke Pak Presiden atas perhatian beliau setiap Ramadhan rutin menyantuni warga," kata Wali Kota Bogor Bima Arya kepada wartawan, Sabtu (6/4/2024).

Adapun yang dibagikan sekitar 1.000 paket sembako. Sasaranya mayoritas para pengemudi ojek online, pengemudi becak dan masyarakat lainnya.

"Ada 1.000 paket sembako tadi," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima mengaku sempat berbincang sedikit dengan Presiden Jokowi. Salah satunya berpamitan karena masa jabatannya sebagai Wali Kota Bogor tak lama lagi akan berakhir.

"Saya dan Pak Wakil tadi menggunakan momentum ini secara langsung pamitan ke Bapak Presiden karena akan mengakhiri masa tugas April nanti. Presiden menyampaikan selamat, mungkin nanti ada kesempatan bincang lagi kata Presiden," ungkapnya.