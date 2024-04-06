Urai Kepadatan, Contraflow Km 47-72 Tol Japek dan One Way Km 414-442 Masih Berlangsung

JAKARTA - Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani mengatakan pada Sabtu (6/4/2024) pukul 22.00 WIB, sejumlah rekayasa lalu lintas lainnya atas diskresi kepolisian juga tengah diberlakukan mulai dari Contraflow hingga One Way.

"Rekayasa lalu lintas Contraflow 2 lajur dari Km 47 sampai dengan Km 72 Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) yang masih berlangsung dari Jumat (5/4) malam hingga One Way lokal yang dimulai dari Km 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang ke Km 442 GT Bawen Jalan Tol Semarang-Solo yang dimulai sejak hari ini pukul 16.00 WIB," kata Faiza dalam keterangannya, Sabtu (6/4/2024).

Faiza menambahkan, PT Jasa Marga mendukung rekayasa lalu lintas (lalin) untuk mengantisipasi lonjakan volume puncak arus mudik lebaran 1445 hijriah/2024 dari arah Jakarta menuju Semarang, Jawa Tengah melalui Tol Trans Jawa.

Jasa Marga menyiapkan penambahan petugas pengarah lalu lintas maupun petugas bantu transaksi serta penambahan fasilitas dan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan rekayasa lalu lintas.

“Dua gerbang tol utama yang dikelola Jasa Marga, GT Cikampek Utama di Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan GT Kalikangkung di Jalan Tol Batang-Semarang merupakan gerbang tol utama yang melayani lalu lintas One Way dari arah Jakarta menuju Semarang. Untuk memastikan pengguna jalan terlayani dengan baik, Jasa Marga mengoptimalkan pelayanan di GT Kalikangkung dengan 10 gardu tol operasi, 7 Gardu Oblique Approach Booth (OAB/gardu miring) serta penyiagaan 20 mobile reader dan tambahan petugas untuk melayani transaksi dari arah Jakarta,” ujarnya.

Sementara itu, di GT Cikampek Utama, Faiza menambahkan, saat ini Jasa Marga mengoperasikan total 21 gardu tol operasi ke arah Trans Jawa yang juga didukung penyiagaan 26 unit mobile reader dan penambahan petugas.

"Untuk kelancaran perjalanan selama pemberlakuan rekayasa lalu lintas, Jasa Marga mengimbau para pengguna jalan untuk dapat memastikan kendaraan dalam kondisi prima, memastikan kecukupan saldo e-toll (Jakarta tujuan Semarang minimal 500 ribu rupiah dan Jakarta tujuan Surabaya minimal 1 juta rupiah) untuk menghindari antrean di gerbang, menghindari waktu favorit dalam perjalanan yaitu setelah berbuka puasa dan sahur serta membawa perbekalan yang cukup," ucapnya.