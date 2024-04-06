Puncak Arus Mudik, 171-178 Ribu Kendaraan Diprediksi Melintasi Tol Trans Jawa Malam Ini

JAKARTA - Kakorlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan memprediksi sebanyak 170 ribu lebih kendaraan melintasi Tol Trans Jawa dari arah Jabodetabek menuju ke Jawa Tengah hingga Jawa Timur pada Sabtu (6/4/2024) malam ini.

"Prediksi hari ini ada yang ke arah Timur ada 171 ribu kemungkinan malam ini sebagai puncak arus mudik yang ke arah Jawa hingga nanti masuk ke angka 178 ribu," kata Aan kepada wartawan dalam konferensi pers dalam laman Instagram @korlantaspolri.ntmc.

Aan melaporkan bahwa arus mudik berdasarkan data pukul 14.00 WIB siang tadi sebanyak 40 ribu lebih meninggalkan Jabodetabek.

"Tol sendiri kalau kita lihat angka hari ini memang hari ini baru 44 ribu jam 14.00 WIB," ungkapnya.

Sebelumnya, Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani mengatakan saat informasi ini diturunkan pada Sabtu pukul 22.00 WIB, sejumlah rekayasa lalu lintas lainnya atas diskresi Kepolisian juga tengah diberlakukan mulai dari Contraflow hingga One Way.

"Rekayasa lalu lintas Contra Flow 2 lajur dari KM 47 sampai dengan KM 72 Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) yang masih berlangsung dari Jumat (5/4) malam hingga One Way lokal yang dimulai dari KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang ke KM 442 GT Bawen Jalan Tol Semarang-Solo yang dimulai sejak hari ini pukul 16.00 WIB," kata Faiza dalam keterangannya, Sabtu.

(Arief Setyadi )