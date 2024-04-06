Mobil Pikap Terbakar di Tol Janger, Jalur Kemanggisan-Kedoya Padat

, Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |00:42 WIB

JAKARTA - Mobil pikap Grand Max terbakar di Tol Janger. Akibatnya, jalur dari Tol Kemanggisan menuju Kedoya alami kepadatan.

"Tol_Janger Kemanggisan - Kedoya padat, ada kendaraan Grand Max pick up terbakar," tulis akun media sosial X, Sabtu (6/4/2024).

Beruntung saat ini, kendaraan pikap tersebut telah berhasil dipadamkan. Proses pendinginan tengah dilakukan.

"Api sudah padam proses pendinginan kendaraan di bahu luar/kiri KM 04," jelasnya.

Kemudian, kepadatan terjadi di Tol Kunciran KM 15 arah Tangerang KM 17+700. Kepadatan terjadi adanya perbaikan jalan di lajur 1-2/kiri-tengah.

