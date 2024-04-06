Kecelakaan Terjadi di Tol Layang MBZ, Lalu Lintas Macet

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di Tol Jalan Layang MBZ. Akibat kecelakaan tersebut, kemacetan parah terjadi di Jalan Layang MBZ Cikunir menuju Bekasi Berat.

Kecelakaan mengakibatkan dampak kemacetan hingga selesai penanganan kecelakaan di bahu luar atau kiri.

"Jalan_Layang_MBZ Cikunir KM 10 - Bekasi Barat KM 13 padat," tulis Jasa Marga melalui media sosial X, Kamis (6/4/2024).

Lebih lanjut, kemacetan juga terjadi KM 22 Tambun menuju KM 28 Cikarang Barat. Kemacetan terjadi akibat peningkatan volume lalu lintas di ruas jalan tol.

"Tambun KM 22 - Cikarang Barat KM 28 padat, kepadatan volume lalin," jelasnya.

(Arief Setyadi )