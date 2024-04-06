Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan Terjadi di Tol Layang MBZ, Lalu Lintas Macet

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |01:11 WIB
Kecelakaan Terjadi di Tol Layang MBZ, Lalu Lintas Macet
Ilustrasi macet (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di Tol Jalan Layang MBZ. Akibat kecelakaan tersebut, kemacetan parah terjadi di Jalan Layang MBZ Cikunir menuju Bekasi Berat.

Kecelakaan mengakibatkan dampak kemacetan hingga selesai penanganan kecelakaan di bahu luar atau kiri.

"Jalan_Layang_MBZ Cikunir KM 10 - Bekasi Barat KM 13 padat," tulis Jasa Marga melalui media sosial X, Kamis (6/4/2024).

Lebih lanjut, kemacetan juga terjadi KM 22 Tambun menuju KM 28 Cikarang Barat. Kemacetan terjadi akibat peningkatan volume lalu lintas di ruas jalan tol.

"Tambun KM 22 - Cikarang Barat KM 28 padat, kepadatan volume lalin," jelasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement