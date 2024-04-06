Apes! Motor Warga Bogor Digondol Maling saat Bukber

BOGOR - Aksi pencurian motor terjadi di salah warung makan di kawasan Perumahan Villa Nusa Indah, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pencurian tersebut dilakukan ketika korban sedang buka puasa bersama (Bukber).

Keluarga korban Rizky Maulana mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 19.18 WIB. Awalnya, diselenggarakan buka bersama pengajian di lingkungan perumahan yang dihadiri sembilan orang.

"Setelah selesai bukber dan hendak kembali pulang motor yang terparkir di halaman depan sudah tidak ada," kata Rizky, Jumat (5/4/2024).

BACA JUGA: Antrean Pemudik di Pelabuhan Ciwandan Tembus 1 Km

Kata dia, sebelumya di parkiran terdapat 3 motor dan 1 mobil. Namun, motor yang hilang berada di paling belakang yang kemungkinan menjadi peluang besar bagi kawanan maling untuk mengambilnya.

"Dalam rekaman CCTV, terlihat maling ada dua orang. Dia datang pada pukul 19.18 WIB, waktu CCTV kecepatan 10 menit," ujarnya.